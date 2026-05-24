Catania al voto | guida alle regole per i 9 comuni in elezione
In nove comuni della provincia, si vota per le elezioni comunali. La modalità di voto varia tra comuni piccoli e grandi: nei primi si utilizza il sistema maggioritario, nei secondi quello proporzionale. Se nessun candidato ottiene la maggioranza al primo turno, si ricorre al ballottaggio tra i due più votati. Le elezioni si svolgono in una sola giornata e il voto è segreto. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23.
? Punti chiave Come cambia la modalità di voto tra i comuni piccoli e grandi?. Cosa succede se nessun candidato ottiene la maggioranza al primo turno?. Come influirà la scelta del sindaco sulla gestione dei servizi locali?. Quando si terrà il ballottaggio per decidere i nuovi sindaci?.? In Breve Voto attivo in Bronte, Calatabiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza e Trecastagni.. Regole diverse per comuni sotto o sopra i 15.000 abitanti coinvolti.. Eventuale ballottaggio previsto per domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno.. Decisioni amministrative impattano servizi e gestione risorse nei borghi della provincia etnea. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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