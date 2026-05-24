Catania al voto | guida alle regole per i 9 comuni in elezione

Notizia in breve

In nove comuni della provincia, si vota per le elezioni comunali. La modalità di voto varia tra comuni piccoli e grandi: nei primi si utilizza il sistema maggioritario, nei secondi quello proporzionale. Se nessun candidato ottiene la maggioranza al primo turno, si ricorre al ballottaggio tra i due più votati. Le elezioni si svolgono in una sola giornata e il voto è segreto. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23.