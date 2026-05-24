Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Catania dopo aver maltrattato la madre per ottenere denaro destinato all'acquisto di droga. L'intervento dei Carabinieri è avvenuto nel quartiere di San Cristoforo, dove sono stati chiamati a seguito di una lite familiare. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti e tentata estorsione. La donna non ha riportato ferite gravi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei Carabinieri a San Cristoforo. A Catania, nel quartiere San Cristoforo, i Carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona del Nucleo Operativo di Piazza Dante sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 per un caso di violenza domestica. L’episodio rientra nelle attività di contrasto ai reati commessi ai danni delle fasce più fragili della popolazione, con particolare attenzione alla violenza di genere e ai maltrattamenti in ambito familiare. La ricostruzione dei fatti. Giunti nell’abitazione della famiglia, i militari hanno trovato una donna di 62 anni in forte stato di agitazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, 32enne maltratta la madre per i soldi della droga: arrestato

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