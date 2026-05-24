Catamarano si ribalta sulla scogliera | salvata un' intera famiglia

Da bresciatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un diportista ha segnalato sabato il capovolgimento di un catamarano incagliato su scogli lungo il litorale ovest di Riva del Garda. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi che hanno recuperato un’intera famiglia a bordo. Non sono stati riportati feriti. La barca si trovava su una scogliera a picco sulla sponda trentina del Benaco.

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È stato un diportista, nella giornata di sabato, a lanciare l'allarme dopo aver notato il capovolgimento di un catamarano incagliato sulla scogliera a picco lungo il litorale ovest del Comune di Riva del Garda, sulla sponda trentina del Benaco.È scattato così l'intervento della guardia costiera. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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