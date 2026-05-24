Catamarano si ribalta sulla scogliera | salvata un' intera famiglia

Notizia in breve

Un diportista ha segnalato sabato il capovolgimento di un catamarano incagliato su scogli lungo il litorale ovest di Riva del Garda. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi che hanno recuperato un’intera famiglia a bordo. Non sono stati riportati feriti. La barca si trovava su una scogliera a picco sulla sponda trentina del Benaco.