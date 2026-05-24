Catamarano incagliato sulla scogliera | paura per una famiglia di tedeschi

Notizia in breve

Sabato mattina, 23 maggio 2026, un catamarano si è incagliato sulla scogliera del Lago di Garda, coinvolgendo una famiglia di turisti tedeschi e altri cinque persone. I partecipanti erano in gita quando il mezzo ha rimasto bloccato, causando la richiesta di soccorso alla centrale di emergenza. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, che hanno assistito i turisti e rimosso il catamarano. Nessuno è rimasto ferito.