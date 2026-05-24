Catamarano incagliato sulla scogliera | paura per una famiglia di tedeschi

Da trentotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato mattina, 23 maggio 2026, un catamarano si è incagliato sulla scogliera del Lago di Garda, coinvolgendo una famiglia di turisti tedeschi e altri cinque persone. I partecipanti erano in gita quando il mezzo ha rimasto bloccato, causando la richiesta di soccorso alla centrale di emergenza. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, che hanno assistito i turisti e rimosso il catamarano. Nessuno è rimasto ferito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono stati momenti di forte preoccupazione quelli di sabato mattina – 23 maggio 2026 – per due gruppi di turisti, in tutto una decina di persone, che durante una gita sul Lago di Garda hanno dovuto richiedere l’intervento della Centrale unica di emergenza a causa dei propri mezzi nautici rimasti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Catamarano incagliato sulla scogliera a picco: famiglia di turisti tratta in salvo sul GardaUn diportista ha segnalato sabato un catamarano capovolto e incagliato sulla scogliera a picco lungo il litorale ovest di Riva del Garda.

Paura in Costiera Amalfitana, peschereccio si schianta contro una scoglieraQuesta mattina in Costiera Amalfitana si è verificato un incidente che ha coinvolto un peschereccio, andato a sbattere contro una scogliera vicino...

Temi più discussi: Catamarano incagliato sulla scogliera a picco: famiglia di turisti tratta in salvo sul Garda; Catamarano incagliato sulla scogliera: paura per una famiglia di tedeschi; Dieci persone salvate nel lago di Garda dalla Guardia Costiera. Prima una barca a motore resta incagliata, poi si rovescia un catamarano; Catamarano si incaglia sulla scogliera a picco, la Guardia Costiera salva una famiglia di turisti tedeschi.

catamarano incagliato sulla scoglieraCatamarano si incaglia: salvata famiglia tedesca sul LagoMomenti di paura sul Lago di Garda, dove un catamarano si è incagliato su una scogliera a picco lungo il litorale ovest del territorio di Riva del Garda. Provvidenziale l’intervento della Guardia ... giornaleadige.it

catamarano incagliato sulla scoglieraCatamarano si incaglia sulla scogliera a picco, salvata una famiglia di turisti tedeschi sul GardaL'intervento della Guardia costiera a Riva, poi anche tra le isole di San Biagio e del Garda L’allarme è stato dato da un diportista che ha notato un catamarano capovolto, incagliato sulla scogliera a ... brescia.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web