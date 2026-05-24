Il muro nel quartiere Castro sta crescendo, suscitando discussioni sulla sua funzione. Le autorità hanno avviato lavori di ampliamento della struttura, senza comunicare dettagli sui motivi specifici. La costruzione riguarda un’area storicamente collegata a eventi e insediamenti, ma non sono state rese pubbliche le motivazioni ufficiali. La popolazione locale si divide tra chi vede nella muraglia una misura di sicurezza e chi la considera un ostacolo alla vita del quartiere.

Chi conosce la storia di Arezzo sa che il Castro non è un corso d’acqua qualunque. Entrava nel cuore della città passando proprio in corrispondenza del ponte e, per evitare intrusioni di malfattori e contrabbandieri, gli aretini avevano persino realizzato una sorta di cancello sul torrente, la celebre “parata”. Oggi il Castro è al centro di un importante intervento di messa in sicurezza idraulica. Le fotografie mostrano lo stato di avanzamento dei lavori, con le nuove opere di contenimento ormai ben visibili lungo il tracciato. E come spesso accade quando si interviene sul territorio, non mancano le discussioni: c’è chi considera il muro una protezione necessaria contro il rischio idraulico e chi invece lo giudica troppo alto e impattante sul paesaggio urbano. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Castro, il muro cresce: sicurezza o muraglia?

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