Due persone sono state denunciate a Castello d'Agogna dopo un inseguimento che è iniziato quando non si sono fermate all’alt. Durante la fuga, hanno abbandonato l’auto e sono scappate a piedi nei campi. Sono stati trovati in possesso di targhe clonate, arnesi utilizzabili per scasso e oggetti riconducibili a ricettazione. Sono stati anche denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Castello d'Agogna (Pavia), 24 maggio 2026 - Clonazione di targhe, ricettazione, possesso di arnesi atti allo scasso, oltre a resistenza a pubblico ufficiale. Sono le ipotesi di reato contestate a due giovani, di 19 e 21 anni, denunciati in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Robbio Lomellina (della Compagnia di Vigevano) all'esito degli accertamenti dopo un inseguimento terminato nelle campagne di Castello d'Agogna. L'episodio, reso noto con comunicato stampa diramato oggi, domenica 24 maggio, dal Comando provinciale di Pavia dell'Arma, risale al pomeriggio di mercoledì 20 maggio. Erano circa le 15 quando una pattuglia della polizia Locale di Mortara ha notato transitare in via Gorizia un'auto sospetta, per la targa posteriore all'apparenza alterata, con a bordo due persone con i volti coperti da mascherine chirurgiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castello d'Agogna, non si fermano all’alt e scatta l’inseguimento. Poi la fuga a piedi nei campi, due denunciati

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