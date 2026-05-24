Nel centro di Castellibro, il festival dedicato alle donne ha preso il via con un incontro dedicato ai pici. Le partecipanti hanno discusso di questa pasta lunga, definendola un collegamento tra passato e futuro. La serata ha coinvolto diverse voci, con interventi che hanno approfondito il ruolo delle donne nella tradizione culinaria e nel mantenimento delle usanze locali. La manifestazione continua con altri eventi tematici e momenti di confronto.

Un confronto a più voci sui pici, definiti "lungo filo di pasta che unisce passato e futuro", e che meglio che intorno a una tavola (logicamente rotonda) non poteva essere concepito; le analisi del potere dell’America, che in questa fase sembra poter travolgere il mondo, e della " rivoluzione incompleta " che, dopo la conquista del suffragio femminile e l’arrivo della prima donna a Palazzo Chigi, attende di giungere a compimento, fino a una merenda a base di pane burro e miele. Tra questi estremi, trattati tutti in forma letteraria e senza retorica, sta la visione ampia e priva di pregiudizi di ‘ Castellibro ’, festival dei libri di Castelmuzio, frazione di Trequanda, giunto alla nona edizione e in programma dal 30 maggio al 2 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castellibro. Torna il festival. Donne al centro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Modena al centro dell'Agenda 2030: torna il Festival dello Sviluppo SostenibileModena ospita nuovamente il Festival dello Sviluppo Sostenibile, un evento che si svolge annualmente in Italia e che si concentra sulla diffusione...

I percorsi delle donne al centro dell'edizione 2016 del Festival della MigrazioneL'edizione 2016 del Festival della Migrazione si concentra sui percorsi delle donne migranti, con l'obiettivo di offrire maggiore visibilità alle...