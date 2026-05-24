La Cassazione ha stabilito che una cartella di pagamento è nulla se il messo non svolge ricerche presso il Comune. La sentenza sottolinea che un verbale generico non può annullare un debito fiscale senza indicazioni precise. Per evitare la nullità, il messo deve eseguire ricerche specifiche presso gli uffici comunali e documentare le attività svolte. La mancanza di queste verifiche rende invalido il procedimento di riscossione.

? Domande chiave Come può un verbale generico annullare un debito fiscale?. Cosa deve fare esattamente il messo per evitare la nullità?. Perché le ricerche superficiali ai vicini non bastano più?. Chi deve pagare le conseguenze di una notifica errata?.? In Breve Obbligo di indagine secondo art. 60 DPR 6001973 per verificare spostamenti comunali.. Verbale generico invalida notifica secondo principi art. 1147 codice civile.. Indagini superficiali causano perdite di credito per l'Agenzia delle Entrate.. Sentenza n. 22893 del 21 ottobre 2020 tutela il diritto di difesa.. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22893 del 21 ottobre 2020, ha stabilito che la notifica di una cartella di pagamento risulta nulla se il messo si limita a chiedere informazioni superficiali ai vicini di casa senza effettuare ricerche approfondite nel Comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassazione: cartella nulla se il messo non fa ricerche sul Comune

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Lukaku, il Napoli fa sul serio: se non dovesse tornare entro martedì, sarà messo fuori rosaIl Napoli ha comunicato che, qualora Lukaku non rientrasse entro martedì, verrà messo fuori rosa.

"Marciapiede pericoloso e il Comune non fa nulla"Il consigliere comunale ha presentato un'interrogazione riguardo alle condizioni del marciapiede di via Vivaldi, che risulta danneggiato e pericoloso.

Temi più discussi: Cartelle esattoriali, la notifica è nulla se manca la firma di chi l'ha ritirata al posto tuo: nuova sentenza; Concordato preventivo: la cartella notificata dopo la domanda non è nulla; Notifica nulla se la Pec torna indietro e non c’è la raccomandata (ma senza avviso di ricevimento); Notifica cartella pagamento via PEC: Cassazione conferma validità del PDF.

Cartelle esattoriali, la Cassazione ferma il Fisco: quando la notifica può essere contestataLa Cassazione chiarisce i termini per notificare le cartelle esattoriali: la dichiarazione tardiva non allunga i tempi del Fisco. panorama.it

Cartelle esattoriali, la Cassazione frena sulla prescrizione decennale automaticaLa Cassazione chiarisce che la cartella non impugnata non trasforma automaticamente la prescrizione in decennale. diritto.it