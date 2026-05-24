Clama denuncia che sui social si sono moltiplicate le espressioni di minaccia e incitamento alla violenza contro Pavoni. Tra i commenti si leggono inviti all’uso di armi e suggerimenti di ucciderli. La denuncia evidenzia inoltre l’assenza delle istituzioni locali nel monitorare e intervenire su questi messaggi.

"In queste settimane si è letto di tutto sui social, da chi invoca l’uso di carabina a chi suggerisce di cucinarli. È istigazione all’uccisione di animali. E così, con screenshot e documentazione allegata, abbiamo presentato mercoledì un esposto alla Procura del Tribunale di Ravenna". Queste le parole di Cristina Franzoni, responsabile per l’associazione Clama di ‘I pavoni di Punta Marina: un progetto di civilità’. Dal 2023 Clama e Comune hanno siglato la convenzione portare sul lido un progetto di convivenza pacifica tra cittadini, turisti e pavoni. Pochi giorni prima che scoppiasse il caso (ormai nazionale) la convenzione era stata rinnovata per la terza volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Pavoni, Clama denuncia: "Sui social si istiga a ucciderli. E il Comune è il grande assente"

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