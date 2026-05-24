La Cassazione ha respinto il ricorso di un ex direttore generale di un aeroporto marchigiano, confermando che il processo rimarrà nella città di Ancona. Il procedimento riguarda la gestione dello scalo e coinvolge l’ex dirigente. La decisione impedisce il trasferimento del caso ad altra sede giudiziaria.

Il processo Aerdorica resta ad Ancona. La Cassazione ha respinto il tentativo di Marco Morriale, ex direttore generale dell’aeroporto di Falconara, di trasferire altrove il procedimento che lo vede coinvolto nelle vicende giudiziarie sulla gestione dello scalo marchigiano. Per la Suprema Corte non esiste alcuna situazione tale da mettere in dubbio l’imparzialità dei giudici anconetani. La decisione è contenuta in un’ordinanza della Settima sezione penale, depositata dopo l’udienza del 27 aprile scorso. Morriale aveva presentato una richiesta di "rimessione", cioè il trasferimento del processo in un’altra sede giudiziaria, sostenendo l’esistenza di un clima locale incompatibile con un giudizio sereno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Morriale, la Cassazione blinda il processo

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