La Casa Bianca è stata presa di mira da spari al perimetro, che hanno provocato un lockdown immediato. Durante lo scontro a fuoco, due persone sono rimaste ferite. Non sono state fornite informazioni su come l’attentatore sia riuscito a colpire con precisione la postazione degli agenti. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire i dettagli dell’attacco.

? Domande chiave Come ha fatto l'attentatore a colpire con precisione la postazione degli agenti?. Chi sono le due persone ferite durante lo scontro a fuoco?. Perché il perimetro esterno della residenza presidenziale è risultato vulnerabile?. Cosa hanno scoperto gli inquirenti dell'FBI sulla traiettoria dei colpi?.? In Breve Dieci colpi sparati all'incrocio tra 17th Street e Pennsylvania Avenue Northwest.. Due feriti trasportati in ospedale, tra cui un passante con ferite serie.. Aggressore neutralizzato dal Secret Service e dall'FBI in condizioni cliniche critiche.. Indagini FBI su telecamere e rilievi balistici sul lato ovest del perimetro.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casa Bianca sotto attacco: spari al perimetro e lockdown immediato

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White House Dinner Chaos & Shooter Manifesto Analysis: Forensics and Body Language

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