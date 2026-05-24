A Carpi, una città nota per la sua piazza centrale, si è svolto un evento pubblico che ha coinvolto numerosi cittadini. La piazza, tra le più grandi e più belle d’Italia, ha ospitato attività legate alla storia, all’arte e alla cultura locale. Durante l’evento sono state presentate esposizioni, musica e degustazioni, attirando residenti e visitatori. La manifestazione ha avuto come obiettivo la valorizzazione delle tradizioni e dell’identità della città.

Narra la leggenda che il merito sia da attribuire al re longobardo Astolfo che era solito andare a caccia nei boschi da queste parti. In un giorno imprecisato dell’anno 752, smarrì il suo fedele falcone e fece un voto: se lo avesse ritrovato, avrebbe fondato un nuovo villaggio e una chiesa dedicata alla Madonna. Quando, dopo lunghe ricerche, vide il volatile appollaiato sul ramo di un carpine decise di fondare Carpi, dal nome dell’albero, e di costruire la pieve di Santa Maria in Castello, detta «La Sagra». L’antica leggenda viene perpetuata nello stemma cittadino e la chiesetta romanica si può ancora ammirare, anche se «dimezzata» qualche secolo dopo per colpa di Alberto III Pio, ultimo signore carpigiano. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Carpi l’armoniosa. Una città-salotto accogliente e legata alle tradizioni

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