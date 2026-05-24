Carlo Sommacal si trovava a casa con suo figlio Matteo, a Genova, mentre attendeva il ritorno dei corpi della moglie e della figlia, morte in una grotta sommersa alle Maldive. Non si è recato sul luogo dell’incidente, dove erano state portate le bare, preferendo restare in Italia. La famiglia aveva ricevuto la notizia del decesso delle due donne prima di conoscere i dettagli dell’incidente.

Carlo Sommacal è rimasto a Genova, a casa con suo figlio Matteo, in attesa del rientro dei corpi della moglie Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, morte nella grotta sommersa dell’atollo di Vaavu alle Maldive. "Sono rimasto a Genova, a casa con mio figlio, perché mi avevano preannunciato che non avrei potuto avvicinarmi alle bare. Neppure per una carezza. Mi hanno spiegato che sarebbero state subito portate all’istituto dove saranno svolte le autopsie". Dopo giorni di attesa angosciante tra contatti con la Farnesina, conferme, dettagli fisici, fotografie e tatuaggi per il riconoscimento, Sommacal vive un’attesa che non finisce mai. "Sono molto stanco", confida. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carlo Sommacal: "Ecco perché non sono andato ad attendere le bare di mia moglie e di mia figlia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Non voglio che mia figlia, mia moglie e gli altri subacquei muoiano ogni giorno nelle ipotesi degli altri”, l’appello di Carlo Sommacal sui sub morti alle MaldiveUn uomo ha pronunciato un appello in merito alla sicurezza dei subacquei nelle Maldive, esprimendo la preoccupazione che molte persone possano...

Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone: «Mia moglie è fra le migliori subacquee, ed è sempre stata una coscienziosa. Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia»Due persone sono decedute durante un’immersione in una grotta sottomarina alle Maldive, tra cui una biologa marina, docente universitaria, e la sua...

Temi più discussi: Maldive, Sommacal: Ancora troppe falsità su Monica, non le merita. Ecco chi era davvero; Monica e Giorgia rientrate in Italia, il dolore di Carlo Sommacal: Non avrei potuto dare una carezza alle bare, le aspetto a casa; Studio Aperto: Le parole di Carlo Sommacal: Mai messo a rischio nostra figlia Video; Mia moglie era esperta, deve essere successo qualcosa lì sotto.

Carlo Sommacal: Sono stufo delle insinuazioni sull’incidente alle Maldive. Spargerò le ceneri di mia moglie Monica Montefalcone a Capo Mannu, il nostro posto del cuoreIl marito della biologa marina attende il rientro delle salme in Italia. Il fidanzato della figlia, Giorgia Sommacal: Mi conforta solo l’idea che avranno il saluto che si meritano e io avrò una tomba ... vanityfair.it

Chi è Carlo Sommacal: il marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, le due vittime italiane delle MaldiveIn questi giorni il nome di Carlo Sommacal è comparso su tutti i giornali italiani. Non perché sia un personaggio pubblico — non lo è, o almeno non lo era fino a giovedì scorso. Ma perché giovedì 14 m ... alphabetcity.it