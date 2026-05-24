Cardinale e Ibra via da San Siro al fischio finale Allegri niente dimissioni in spogliatoio

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al fischio finale, il cardinale e Ibrahimovic sono usciti dallo stadio. Allegri è rimasto nello spogliatoio, senza presentare dimissioni. I dirigenti RedBird sono stati visti uscire poco dopo il termine della partita, mentre Furlani e Calvelli sono rimasti all’interno del Meazza.

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Minuti terribili in casa Milan, con una stagione che si è accartocciata su sé stessa in 90 minuti. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, poco dopo il fischio finale con il Cagliari, sono usciti dallo stadio senza parlare con i giornalisti. Starà a loro, soprattutto a Cardinale, prendere decisioni. Giorgio Furlani e Massimo Calvelli invece sono ancora a San Siro. Massimiliano Allegri è in spogliatoio con la squadra ed è già stato annunciato che nessun giocatore parlerà nel post-gara. Quanto a Max, è atteso dalle televisioni e in conferenza stampa, ma le prime indiscrezioni dicono che l'allenatore rossonero, in spogliatoio con la squadra, non ha annunciato dimissioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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