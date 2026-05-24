Gerry Cardinale è arrivato oggi a Milanoe come primo impegno in casa Milan ha pranzato con Massimo Calvelli, consigliere di amministrazione rossonero,Zlatan Ibrahimovic, operating partner di RedBird, e Francesca Montini, chief brand officer. Il grande assente all’incontro è Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero. Cardinalequesta sera assisterà alla partita contro il Cagliari di San Siro, decisiva per la qualificazione Champions del Milan, dimostrando la volontà di stare vicino alla squadra nel momento più importante dell’anno.“Chi deve fare da traino a tutto è sempre la società”ha detto ieri Allegri, non per caso, in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cardinale a Milano per la partita contro il Cagliari: dopo deciderà il futuro dei rossoneri

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CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

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