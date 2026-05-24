Carburanti | 2 miliardi per gli sconti ma l’inflazione sale ancora

Il governo ha stanziato due miliardi di euro per gli sconti sui carburanti, mentre l'inflazione rimane al 4,5%. La misura mira a ridurre i costi per i consumatori, ma si teme che l'aumento dei prezzi continui a pesare sul potere d'acquisto. Non sono stati annunciati dettagli sul taglio ai fondi per le infrastrutture nel nuovo decreto. La decisione sarà discussa nelle prossime settimane.

? Domande chiave Come influirà l'inflazione al 4,5% sul risparmio ottenuto con gli sconti?. Quanto inciderà il taglio ai fondi delle infrastrutture sul nuovo decreto?. Perché gli sconti sulle accise rischiano di durare solo tre mesi?. Chi pagherà il conto se i prezzi del carburante torneranno a salire?.? In Breve 65% fondi per sconti benzina, 35% per agricoltura, pesca e autotrasporto.. Inflazione aprile balzata al 2,7% contro l'1,7% precedente.. Ragioneria cerca fondi tra ministeri e crediti Superbonus per deficit sotto 3%.. Sette decreti d'urgenza dal 18 marzo per gestire l'emergenza energetica..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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