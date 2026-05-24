Un ex allenatore ha commentato la situazione attuale delle squadre di calcio, invitando la Juventus a mostrare coraggio e personalità se vuole competere. Ha descritto una notte di tensioni prima di un importante esame, sottolineando l'importanza di gestire queste tensioni. Per quanto riguarda il Como, si è riferito alla prestazione di un giocatore, Nico Paz, suggerendo che la squadra deve andare oltre le singole performance. Ha inoltre affermato che la Roma si trova in buona forma, ma senza ulteriori dettagli.

“Sarà stata una notte di tensione per tutti quanti”. Fabio Capello ricorre a queste parole quando parla della vigilia di questa ultima giornata di Serie A, con particolare riferimento alle quattro squadre che ancora si contendono le due piazze valide per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Questa sera, alle 20.45, saranno tutte in campo in contemporanea. Chi insegue deve avere coraggio e voglia di rischiare, altrimenti. Gasperini ha recuperato tutti, ora non deve sbagliare scelte A Cremona dovranno spingere entrambe: sarà apertissima . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: “Juve, coraggio e personalità se davvero vuoi provarci. Como, vai oltre Nico Paz”

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ATALANTA: cuore vero in Champions!

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