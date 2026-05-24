Capello prevede una notte di tensione per tutti in vista degli ultimi 90 minuti della stagione. Ha sottolineato che per la squadra è fondamentale ritrovarsi, vincere e mantenere la speranza. Ha anche affermato che il successo dipende dal gruppo e dalla capacità di affrontare le sfide. La sua analisi si concentra sulle dinamiche interne alla squadra in questa fase conclusiva.

di Luca Fioretti Capello avverte: «Sarà una notte di tensione per tutti quanti». La sua analisi in vista degli ultimi 90 minuti di questa stagione. La volata finale per la Champions League entra nella sua fase decisiva. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato l’atmosfera che accompagna le squadre ancora in corsa. Secondo l’ex allenatore, la pressione mentale sarà determinante quanto la qualità tecnica in questa giornata conclusiva di campionato. LE DICHIARAZIONI – «Sarà stata una notte di tensione per tutti quanti. Devono scendere in campo quelli che hanno più personalità e anche in momenti così importanti trasmettono fiducia a tutti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello avverte: «Sarà una notte di tensione per tutti quanti. Juve? Conta il gruppo: la squadra deve ritrovarsi, vincere e sperare»

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