A 34 anni dalla strage di Capaci, si è svolto un convegno nell’Aula Magna di un’università, intitolato “Le mafie uccidono”. Durante l’evento, un rappresentante ha sottolineato che mantenere viva la memoria è una responsabilità verso il futuro. La cerimonia ha coinvolto studenti e cittadini, con momenti di riflessione e ricordo delle vittime della strage.

Un ricordo commosso e l’impegno a non dimenticare: in occasione del 34° anniversario della Strage di Capaci, si è tenuto ieri nell’Aula Magna all’Università il convegno “Le mafie uccidono. La memoria resiste“, dedicato alla memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. L’iniziativa, organizzata dall’Ateneo perugino in collaborazione con Rai Umbria e la Fondazione Falcone, con il patrocinio di Regione, Comune e Provincia, è stata un momento di riflessione collettiva sui temi della memoria, della legalità e del contrasto alle mafie, con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capaci, la strage 34 anni dopo. Proietti: "La memoria è responsabilità verso il futuro"

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