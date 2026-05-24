Capaci il monito al corteo | no alla memoria ridotta a schemi semplici

Notizia in breve

Durante un corteo a Capaci, è stato lanciato un messaggio contro la riduzione della memoria a semplici slogan. I partecipanti hanno chiesto di evitare che la storia venga semplificata e trasformata in rituali vuoti, sottolineando il rischio che questa pratica possa indebolire la comprensione degli eventi passati. La manifestazione ha puntato il dito contro la superficialità nel ricordare le tragedie e ha invitato a mantenere viva una memoria autentica e significativa.