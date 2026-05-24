Il gruppo San Giovanni Civica ha annunciato che presenterà un’interrogazione in consiglio comunale sulla segnaletica T-Red installata tra Lungarno Risorgimento e Lungarno Guido Reni. La questione riguarda la visibilità dei cartelli di preavviso, che sarebbero nascosti dagli alberi. La segnaletica, secondo le accuse, non sarebbe chiaramente visibile ai conducenti, creando potenziali problemi di conformità e sicurezza.

Il gruppo San Giovanni Civica porterà nel prossimo consiglio comunale un’interrogazione per fare luce sulla visibilità della segnaletica di preavviso dei dispositivi T-Red recentemente installati tra Lungarno Risorgimento e Lungarno Guido Reni. Nel documento presentato viene ribadita l’importanza di ogni intervento finalizzato a migliorare la sicurezza stradale, ridurre il rischio di incidenti e garantire il rispetto del Codice della Strada. Allo stesso tempo, però, vengono evidenziate alcune criticità relative alla collocazione dei cartelli che segnalano la presenza dei dispositivi di controllo semaforico e delle eventuali sanzioni. Una vicenda che sta facendo discutere anche sui social, dove non sono mancate prese di posizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caos T-Red a San Giovanni: "I cartelli di preavviso nascosti dagli alberi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¿QUIÉN ERA EL MENCHO LA HISTORIA DEL LÍDER DEL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG)

Notizie e thread social correlati

Coppia di catanesi in arresto a Villa San Giovanni: in auto erano nascosti dodici chili di cocainaUna coppia di catanesi è stata arrestata a Villa San Giovanni dopo che i carabinieri hanno trovato dodici chili di cocaina nascosti in un vano...

A mezz’ora da Milano c’è un frutteto con 6000 alberi dove tutti possono raccogliere ciliegie direttamente dagli alberiA circa trenta minuti da Milano si trova un frutteto di circa 6000 alberi, aperto al pubblico per la raccolta diretta di ciliegie.

Argomenti più discussi: Caos T-Red a San Giovanni: I cartelli di preavviso nascosti dagli alberi; T-Red sul Lungarno, San Giovanni Civica: Cartelli poco visibili, la sicurezza non diventi un balzello; Maltempo, molo di Villa San Giovanni sommerso dal fango: traghetti dello Stretto bloccati, è caos.

Alessandro Morelli (@AMorelliMilano) / Posts / X x.com