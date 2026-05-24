Caos nel minimarket | locale devastato e dipendente picchiato per 35 euro

Notizia in breve

Un uomo ha aggredito un dipendente e danneggiato il minimarket per un importo di 35 euro. L’incidente ha provocato danni significativi al locale e ha suscitato grande paura tra clienti e personale. Nessuna informazione è stata fornita sulle conseguenze dell’aggressione o sull’identità dell’aggressore. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e avviare le indagini.