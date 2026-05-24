Caos nel minimarket | locale devastato e dipendente picchiato per 35 euro

Da romatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha aggredito un dipendente e danneggiato il minimarket per un importo di 35 euro. L’incidente ha provocato danni significativi al locale e ha suscitato grande paura tra clienti e personale. Nessuna informazione è stata fornita sulle conseguenze dell’aggressione o sull’identità dell’aggressore. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e avviare le indagini.

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Paura in un minimarket dove un uomo ha creato il panico, picchiando un dipendente e danneggiando il locale. I fatti sono accaduti in via Castiglione di Sicilia.L'esagitato, un 31enne romano, si è introdotto nell'attività commerciale. Una volta all'interno è andato in escandescenza. Prima ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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