Caos in piazza Guido Monaco | arrivano carabinieri e 118 Donna finisce in ospedale
Oggi in piazza Guido Monaco a Arezzo, le forze dell’ordine e i soccorritori del 118 sono intervenuti. Una donna è stata trasportata in ospedale dopo un incidente avvenuto durante l’evento. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sulla natura dell’incidente. Sul posto sono arrivati carabinieri e ambulanze, che hanno assistito la donna e gestito la situazione. La piazza è rimasta bloccata per alcune ore.
Intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori del 118 di Arezzo oggi, domenica 24 maggio, nel cuore cittadino, in piazza Guido Monaco. Nel pomeriggio ci sarebbero stati attimi di grande tensione, sfociati poi in scontro: una donna è rimasta ferita ed è stato necessario il suo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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