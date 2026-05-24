Caos in piazza Guido Monaco | arrivano carabinieri e 118 Donna finisce in ospedale

Notizia in breve

Oggi in piazza Guido Monaco a Arezzo, le forze dell’ordine e i soccorritori del 118 sono intervenuti. Una donna è stata trasportata in ospedale dopo un incidente avvenuto durante l’evento. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sulla natura dell’incidente. Sul posto sono arrivati carabinieri e ambulanze, che hanno assistito la donna e gestito la situazione. La piazza è rimasta bloccata per alcune ore.