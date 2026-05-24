Cantiere sulla Sp44 | l' avvio dei lavori di Etra l' 8 giugno poi spazio alla ciclabile

Da padovaoggi.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori per la nuova pista ciclabile lungo la Sp44, via Guizze, tra Camposampiero e Rustega, inizieranno l’8 giugno. L’intervento prevede la realizzazione di un percorso dedicato ai ciclisti tra i territori comunali di Camposampiero e Loreggia. Dopo l’avvio dei lavori, seguirà la fase di realizzazione della ciclabile stessa.

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E’ ormai imminente l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile lungo la Sp44, via Guizze, tra Camposampiero e Rustega, nei territori comunali di Camposampiero e Loreggia.La riapertura tanto attesa del nuovo ponte delle Galle a Loreggia, ha consentito il ripristino della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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