Cantiere sulla Sp44 | l' avvio dei lavori di Etra l' 8 giugno poi spazio alla ciclabile

I lavori per la nuova pista ciclabile lungo la Sp44, via Guizze, tra Camposampiero e Rustega, inizieranno l’8 giugno. L’intervento prevede la realizzazione di un percorso dedicato ai ciclisti tra i territori comunali di Camposampiero e Loreggia. Dopo l’avvio dei lavori, seguirà la fase di realizzazione della ciclabile stessa.

E’ ormai imminente l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile lungo la Sp44, via Guizze, tra Camposampiero e Rustega, nei territori comunali di Camposampiero e Loreggia.La riapertura tanto attesa del nuovo ponte delle Galle a Loreggia, ha consentito il ripristino della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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