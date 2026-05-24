Il papa ha dichiarato venerabile il carmelitano camerunense che morì a Legnano nel gennaio 2006. Con un decreto, sono state riconosciute le sue virtù eroiche. La decisione rappresenta un passo importante nel processo di canonizzazione. La sua figura, legata alla città, ora entra ufficialmente nel percorso verso la possibile beatificazione. La causa di canonizzazione prosegue con la speranza di un futuro riconoscimento ufficiale come santo.

Legnano, 24 maggio 2026 – Morì a Legnano nel gennaio 2006: oggi papa Leone XIV, via decreto, ne ha riconosciuto le virtù eroiche, proclamandolo venerabile, tappa obbligata nella causa che potrebbe portare al suo ingresso nel calendario dei santi. Jean Thierry di Gesù Bambino e della Passione, al secolo Jean Thierry Ebogo era originario del Camerun. Ammalatosi nel 2004 di un tumore osseo, mentre si preparava al noviziato nell’ordine dei frati carmelitani scalzi, fu trasferito dal suo Paese a Legnano nell’agosto 2005, dopo l’amputazione della gamba. Mentre dimorava nella città del Carroccio iniziò il noviziato e avviò un percorso di cure mediche che si rivelò, purtroppo, inutile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Canonizzazione di Jean Thierry Ebogo, il papa lo dichiara venerabile. Chi era il carmelitano camerunense che visse a Legnano

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