La 79esima edizione del Festival di Cannes si è conclusa con la proclamazione dei vincitori. Tra i premi assegnati, il film “Fjord” ha ottenuto il riconoscimento principale. Durante la cerimonia, è stato mostrato un bacio tra due attori, considerato tra i momenti più emozionanti dell'evento. La passerella è stata animata dalla presenza di celebrità come Demi Moore, Cate Blanchett e Monica Bellucci.

È calato il sipario sulla 79esima edizione del Festival di Cannes, lasciandoci il ricordo di una Croisette più glamour che mai, illuminata dal carisma di una splendida Demi Moore in giuria e dall’eleganza senza tempo di star come Cate Blanchett e Monica Bellucci. A conquistare la prestigiosa Palma d’Oro è stato il regista rumeno Cristian Mungiu con il suo tormentato capolavoro Fjord. Accompagnato sul palco dai protagonisti Sebastian Stan e Renate Reinsve, Mungiu ci ha regalato un finale da batticuore per un’edizione che ha celebrato la forza dei sentimenti e il grande cinema d’autore. Palma d’Oro a Fjord di Cristian Mungiu. Il massimo riconoscimento è andato a Fjord, intenso dramma diretto dal regista rumeno Cristian Mungiu, che entra così nella storia conquistando il suo secondo premio a diciannove anni dal primo successo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cannes 2026, tutti i vincitori del Festival: il trionfo di Fjord e il bacio più bello

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