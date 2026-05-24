Cannes 2026 trionfa Fjord | la Palma d’Oro a Cristian Mungiu tra polemiche guerra e fondamentalismi

Notizia in breve

Al Festival di Cannes 2026, il film “Fjord” ha vinto la Palma d’Oro. La pellicola è diretta da un regista romeno e tratta temi come le divisioni sociali, i fondamentalismi religiosi e lo scontro culturale in Europa. La premiazione ha suscitato polemiche, con discussioni sui contenuti del film e sul suo impatto. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi partecipanti, mentre il film ha ricevuto riconoscimenti anche per le scelte narrative e artistiche.