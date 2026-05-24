Cannes 2026 trionfa Fjord | la Palma d’Oro a Cristian Mungiu tra polemiche guerra e fondamentalismi
Al Festival di Cannes 2026, il film “Fjord” ha vinto la Palma d’Oro. La pellicola è diretta da un regista romeno e tratta temi come le divisioni sociali, i fondamentalismi religiosi e lo scontro culturale in Europa. La premiazione ha suscitato polemiche, con discussioni sui contenuti del film e sul suo impatto. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi partecipanti, mentre il film ha ricevuto riconoscimenti anche per le scelte narrative e artistiche.
Il Festival di Cannes 2026 incorona ancora una volta Cristian Mungiu. Il regista romeno conquista la Palma d’Oro con “Fjord”, film che affronta il tema delle divisioni sociali, dei fondamentalismi religiosi e dello scontro culturale nell’Europa contemporanea. La decisione è arrivata al termine di una delle edizioni più discusse degli ultimi anni, caratterizzata da un palmarès pieno di premi ex aequo e da numerosi messaggi politici lanciati dal palco della Croisette. La giuria guidata dal regista sudcoreano Park Chan-wook ha premiato un’opera che racconta la storia di una famiglia di immigrati romeno-norvegesi finita al centro delle accuse della comunità locale per il metodo educativo utilizzato con i figli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Cannes 2026, Palma d’oro a ‘Fjord’ di Cristian Mungiu: ecco tutti i premi
Cannes 2026: la Palma d’oro va al dramma Fjord di Cristian Mungiu, trionfo ex-aequo per i registiLa Palma d’oro a Cannes 2026 è stata assegnata al film drammatico “Fjord” di Cristian Mungiu.
Temi più discussi: Cannes 2026: Mungiu vince la Palma d'oro con Fjord; Cannes 2026, 'Fjord' di Mungiu vince la Palma d'oro: tutti i premi e i vincitori; Festival di Cannes 2026: Fjord di Cristian Mungiu vince la Palma d'oro; Cannes, Palma d'Oro a Fjord di Mungiu. Doppio ex aequo per regia e recitazione.
#Cannes 2026, trionfa #Fjord: #CristianMungiu conquista la sua seconda #PalmadOro - #sportpress24 sportpress24.com/2026/05/23/can… @cannes x.com
#cannes2026 facebook
Festival di Cannes 2026, Palma d'Oro a Cristian Mungiu per Fjord. Storico ex aequo per la regia a La Bola negra e FatherlandAl Festival di Cannes trionfa Fjord, il film del romeno Cristian Mungiu che, già premiato nel 2007, entra nel ristrettissimo club dei registi premiati due volte con la Palma d’oro ... ilmessaggero.it
Cannes 2026, trionfa Cristian Mungiu con Fjord. Un Palmares europeo tra guerra, politica e grandi valori umaniPalmares di Cannes 2026: Palma d'oro a Mungiu, Grand Prix a Zvyagintsev. Europa protagonista tra guerra e politica. ilfattoquotidiano.it