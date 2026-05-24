“Fjord” del regista Cristian Mungiu ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes 2026. “Sono molto contento perché non è solo un film di intrattenimento. Spero che sia divertente, spero che sia umano. Spero che riesca a far capire alla gente quanto sia necessario entrare in dialogo con gli altri. Spero che susciti più dubbi in chi è sicuro di avere ragione e che tutti gli altri abbiano torto”, ha detto il cineasta romeno. “Ogni tanto è bene riconsiderare i propri valori e capire che non esiste una sola soluzione ai problemi del mondo. Se si è tolleranti, si può comprendere che alle grandi domande dell’umanità si può rispondere in modi molto diversi”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cannes 2026, Mungiu Palma d'oro con Fjord: "Spero susciti più dubbi in chi è sicuro di avere ragione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CANNES 2026: REACCIÓN PALMA DE ORO | Fjord, Sebastian Stan, Renate Reinsve, Ganadoras, Oscars

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cannes 2026, Palma d’oro a ‘Fjord’ di Cristian Mungiu: ecco tutti i premi

Leggi anche: Cannes 2026, trionfa “Fjord”: la Palma d’Oro a Cristian Mungiu tra polemiche, guerra e fondamentalismi

Temi più discussi: Cannes 2026: Mungiu vince la Palma d'oro con Fjord; Cannes, Palma d'Oro a Fjord di Mungiu. Doppio ex aequo per regia e recitazione; Cannes 2026, 'Fjord' di Mungiu vince la Palma d'oro: tutti i premi e i vincitori; Festival di Cannes 2026: tutti i vincitori. Seconda Palma d’Oro per Cristian Mungiu.

Palma d’Oro a Cannes per Fjord di Mungiu - Un trionfo di qualità e riflessione sulle relazioni umane - ilmetropolitano.it/2026/05/24/pal… #ilmetropolitano x.com

Festival di Cannes 2026: 'Fjord' di Cristian Mungiu vince la Palma d'Oro; 'Minotauro' vince il Grand Prix; Los Javis e Pawe? Pawlikowski vincono il miglior regista; Emmanuel Macchia e Valentin Campagne vincono il miglior attore; e Virginie Efira e Tao Okamoto reddit

Festival di Cannes 2026, Palma d'Oro a Fjord di Cristian MungiuTilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro a uno dei 22 film in Concorso, mentre Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino, Gael García Bernal, Nadine Labaki e Zoe Saldaña consegneranno gli altri p ... tg24.sky.it

Cannes 2026, Mungiu vince con Fjord ma la Palma divide: Zvyagintsev, Pawlikowski e Los Javis veri protagonisti | TUTTI I PREMICannes 2026: palmarès completo della 79esima edizione. Palma d'Oro a Fjord di Mungiu, Grand Prix a Minotaur di Zvyagintsev ... cineblog.it