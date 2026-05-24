Cannes 2026 Mungiu Palma d' oro con Fjord | Spero susciti più dubbi in chi è sicuro di avere ragione

Da lapresse.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“Fjord” del regista Cristian Mungiu ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes 2026. “Sono molto contento perché non è solo un film di intrattenimento. Spero che sia divertente, spero che sia umano. Spero che riesca a far capire alla gente quanto sia necessario entrare in dialogo con gli altri. Spero che susciti più dubbi in chi è sicuro di avere ragione e che tutti gli altri abbiano torto”, ha detto il cineasta romeno. “Ogni tanto è bene riconsiderare i propri valori e capire che non esiste una sola soluzione ai problemi del mondo. Se si è tolleranti, si può comprendere che alle grandi domande dell’umanità si può rispondere in modi molto diversi”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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