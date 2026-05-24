Sul red carpet di Cannes 2026, dieci star sono state premiate per il loro stile. Tra abiti eleganti e scelte audaci, hanno attirato l’attenzione di fotografi e spettatori. Nessuna indicazione su premi ufficiali, solo un riconoscimento alle scelte di moda più notevoli. Le protagoniste si sono distinte per dettagli, colori e tagli, lasciando un segno nel pubblico presente. La lista definitiva delle più eleganti si basa esclusivamente sull’impatto visivo e sulla presenza scenica.

A Cannes non vince solo il cinema. Al di là del palmarès ufficiale dei film, c’è anche un altro verdetto da celebrare: quello dei look sul red carpet. Ecco i dieci outfit vincitori del Festival di Cannes 2026, che ricorderemo. Dopo un’edizione sottotono come quella del 2025, segnata da scioperi, tensioni e da un dress code particolarmente severo, quest’anno la Croisette è tornata al suo antico splendore e ha ritrovato le sue star, il suo glamour e anche quelle scelte di stile audaci che non si vedevano da tempo. Gli abiti e i look indossati alle première dei film sono stati originali, ricchi di carattere, capaci di far sorridere, incuriosire e, in alcuni casi, persino discutere. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cannes 2026, le vincitrici di stile sul red carpet: la top 10 definitiva

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