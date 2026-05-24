cannes 2026 i top e flop del festival

Il Festival di Cannes 2026 si è concluso sabato 23 maggio con l’ultimo red carpet e la consegna dei premi. Durante la manifestazione sono stati presentati numerosi film, alcuni hanno ricevuto riconoscimenti, altri sono stati criticati. Sono state assegnate le principali premiazioni, mentre alcune pellicole sono risultate poco apprezzate dal pubblico e dalla critica. La kermesse si è chiusa con la tradizionale cerimonia di premiazione, lasciando dietro di sé un mix di successi e delusioni.

Si è chiuso ufficialmente sabato 23 maggio, con l’ultimo red carpet e la premiazione dei vincitori, il Festival di Cannes. Dodici giorni intensi tra premiere attesissime, standing ovation, film destinati a far discutere e look capaci di dividere il pubblico tra entusiasmo e perplessità. La 79esima edizione della manifestazione cinematografica lascia in eredità immagini glamour e momenti iconici: a dominare la scena è stata senza dubbio Demi Moore, protagonista assoluta di stile per tutta la durata del Festival. Ma durante la kermesse non ci sono stati solo abiti wow, bensì anche look che non hanno propriamente brillato. Vediamo insieme i top e flop di Cannes 2026! I momenti top del Festival di Cannes 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Festival de Cannes 2026 : le Top et Flop de FAB.

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