Candidato allontanato dalla Digos da ore sostava davanti alla scuola
Gli agenti della Digos sono intervenuti davanti alla scuola Ettore Castronovo di Bordonaro, dove un candidato al Consiglio comunale si trovava da ore. Su segnalazione, è stato allontanato dagli agenti. Nessun altro dettaglio sulla permanenza o sulle motivazioni del candidato. La presenza prolungata ha attirato l’attenzione e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La situazione si è conclusa con l’allontanamento senza ulteriori incidenti.
Gli agenti della Digos sono intervenuti alla scuola Ettore Castronovo di Bordonaro dove un candidato al Consiglio comunale sostava da ore - da quanto si apprende - e su segnalazione è stato fatto allontanare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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