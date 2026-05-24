Candidato allontanato dalla Digos da ore sostava davanti alla scuola

Notizia in breve

Gli agenti della Digos sono intervenuti davanti alla scuola Ettore Castronovo di Bordonaro, dove un candidato al Consiglio comunale si trovava da ore. Su segnalazione, è stato allontanato dagli agenti. Nessun altro dettaglio sulla permanenza o sulle motivazioni del candidato. La presenza prolungata ha attirato l’attenzione e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La situazione si è conclusa con l’allontanamento senza ulteriori incidenti.