In qualifica, il pilota francese ha commesso un errore durante il Q3, che ha compromesso il suo tempo e lo ha relegato al settimo posto in griglia. L'eccessiva aggressività ha influito sulla sua capacità di mantenere il ritmo stabile, portandolo a perdere il controllo durante la fase decisiva. Il risultato ha riflesso le difficoltà incontrate nel gestire la pressione e la strategia di gara.

? Punti chiave Come ha influito l'eccessiva aggressività di Hadjar sul suo tempo in Q3?. Perché il pilota francese ha perso il controllo del ritmo decisivo?. Quale dettaglio tecnico ha permesso a Hadjar di staccare Verstappen in Q2?. Come potrà la Red Bull correggere l'assetto per la gara di domenica?.? In Breve Hadjar stacca il compagno di squadra di 0,504 secondi durante la Q2.. Il distacco totale dalla pole position di Verstappen è di 0,357 secondi.. Il pilota francese ha migliorato il feeling dopo il weekend negativo di Miami.. Il team punta a correggere i difetti tecnici in vista della gara a Monaco.. Isack Hadjar ha concluso la sessione di qualificazione al Gran Premio del Canada con il settimo posto, nonostante un distacco di soli 0,028 secondi dalla pole position di Max Verstappen. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canada, Hadjar amareggiato: errore in Q3 e settimo posto in griglia

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