Camucia viene criticata per essere vista come un semplice parcheggio della collina e non come una città moderna. Si chiede che inizi a sviluppare una vita più attiva anche dopo le 19, offrendo opportunità e un futuro più stabile ai residenti. La richiesta è di cambiare prospettiva e far crescere il centro, rendendolo più vivace e con un’identità propria.

Camucia deve smettere di considerarsi il parcheggio della collina e iniziare a percepirsi come una City moderna, capace di riaccendere le luci dopo le 19 e di offrire un futuro solido ai suoi abitanti." Maurizio Burroni(nella foto), presidente di Cortona Civica, traccia un quadro impietoso della frazione più popolosa del Comune. "Viviamo una stasi profonda: da un lato la Cortona storica che brilla nelle guide internazionali, dall’altro una Camucia segnata dall’assenza di vita sociale e da un preoccupante calo demografico". Duro il giudizio sull’ultimo strumento urbanistico: "Ha mancato l’occasione di affrontare frontalmente il problema delle frazioni, lasciando irrisolti nodi strutturali che risalgono al dopoguerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Camucia deve essere più viva manca identità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da chi deve affrontare i cambiamenti senza paura a chi deve essere più presente. L’oroscopo della settimanaQuesta settimana invita a trovare un equilibrio tra azioni rapide e attenzione ai dettagli.

Francesca Michielin: “Una donna non può essere grassa e deve essere bella, non se ne può più”Francesca Michielin ha recentemente affrontato di nuovo il tema del corpo femminile, sottolineando che le donne non dovrebbero essere oggetto di...

Si parla di: Camucia deve essere più viva manca identità.

Camucia deve essere più viva manca identitàCamucia deve smettere di considerarsi il parcheggio della collina e iniziare a percepirsi come una City moderna, capace di ... lanazione.it

Sviluppo e stop burocrazia: La Toscana è ferma. Deve essere più attrattivaGiani e Funaro rispondono allo stesso partito, il Pd, espressione di potere clientelare. Corro alle regionali perché credo che il potere politico-economico che pervade alla Toscana debba essere ... lanazione.it