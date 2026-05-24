Il nuovo allenatore del Camposanto è Alessandro Michelini. Dopo due stagioni alla Modenese, con cui ha vinto la Seconda Categoria e raggiunto i playoff di Prima, prende in mano la squadra. La società ha ufficializzato il cambio di guida tecnica, confermando Michelini nel ruolo di allenatore. La scelta arriva in vista della prossima stagione di Promozione.

In Promozione come anticipato il nuovo tecnico del Camposanto è Alessandro Michelini, reduce da due anni alla Modenese con cui ha vinto la Seconda e arrivato ai playoff di Prima. Il Castelnuovo fra i pali pensa a Luca Tosi (2002) della Solierese, salutano Edoardo Veneri e Mattia Paltrinieri. Da Maranello in uscita Dello Preite. In Prima dopo l’annuncio del tecnico, il Fox Serramazzoni piazza anche il primo colpo: fra i pali arriva il serramazzonese doc Tommaso Venturelli, classe 2005, reduce da 5 anni di Eccellenza con le maglie di Castelvetro e Terre dei Castelli. Il Levizzano ha confermato in attacco Benatti e Nichola Vicente, poi Degli Esposti, Trenti, Accorsi e Stanco, liberati Cozzolino, Vittorioso e Gibertoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Camposanto con Michelini

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