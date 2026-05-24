Una mozione propone l’installazione di un semaforo pedonale a chiamata in via Roma a Camporosso, sostituendo le attuali strisce pedonali. La richiesta nasce dalla necessità di migliorare la sicurezza e la gestione del traffico pedonale in quella zona, dove le strisce attuali non sono più considerate sufficienti. La presenza del semaforo influirà sulla viabilità tra piazza e i parcheggi limitrofi, con possibili variazioni nei tempi di attraversamento e nei flussi di veicoli e pedoni.

? Punti chiave Perché le strisce pedonali attuali non bastano più in via Roma?. Come influirà il nuovo semaforo sulla viabilità tra piazza e parcheggi?. Chi dovrà decidere se la proposta tecnica è realizzabile?. Quali impatti avrà la nuova segnaletica sulla sicurezza dei residenti?.? In Breve Consiglieri Morabito, Arsì e Bertaina propongono l'intervento per via Roma e piazza Bosio Adorni.. L'area coinvolge parcheggi, ecoisole, punto acqua e servizi pubblici locali.. La proposta riprende un impegno già inserito nel programma elettorico del gruppo Sì Amo.. Uffici tecnici comunali dovranno valutare l'impatto del semaforo sul flusso veicolare locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camporosso: mozione per un semaforo pedonale a chiamata in via Roma

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Si parla di: Sì Amo Camporosso, presentata una mozione per un semaforo a chiamata in via Roma – piazza Bosio Adorni.

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