Campo boe delle Tremiti Mons Moscone preoccupato per la statua sommersa di San Pio | Luogo di culto va tutelato

Da foggiatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo ha espresso preoccupazione per la statua sommersa di San Pio da Pietrelcina, situata nei fondali dell'isola di Capraia. Ha definito l’area come una “cattedrale del mare” e sottolineato che il luogo di culto deve essere tutelato. La posizione dell’autorità religiosa si concentra sulla protezione e sul rispetto di questo patrimonio sommerso, considerato un simbolo di fede e cultura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una “cattedrale del mare”. Così l'arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Franco Moscone, definisce l'area circostante la celebre statua sommersa di San Pio da Pietrelcina, situata nei fondali dell'isola di Capraia. In una lettera, indirizzata all'Ente Parco del Gargano, Moscone. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lettera dell’Arcivescovo sulle Isole Tremiti e sulla statua sommersa di Padre PioL’arcivescovo ha scritto una lettera relativa al progetto di valorizzazione dell’area marina intorno alla statua sommersa di San Pio alle Isole...

Campi ormeggio quasi pronti, Tremiti non si arrende: “Mazzata assurda, boe anche sulla statua di Padre Pio”Le operazioni di installazione dei campi di ormeggio alle Isole Tremiti sono ancora in corso, con lavori non ancora completati.

Argomenti più discussi: Tremiti, vescovo Moscone scrive al Parco del Gargano: Più tutela per la statua sommersa di Padre Pio; Lettera dell’Arcivescovo sulle Isole Tremiti e sulla statua sommersa di Padre Pio.

san pio campo boe delle tremitiManfredonia (FG), il vescovo chiede di arretrare il campo boe alle TremitiIl vescovo di Manfredonia chiede al Parco del Gargano di arretrare il campo boe vicino alla statua sommersa di Padre Pio alle Tremiti. Nella lettera l’appello ad ampliare l’area di rispetto per tutela ... trmtv.it

san pio campo boe delle tremitiVescovo al Parco del Gargano 'arretrare campo boe presso statua San Pio'(ANSA) - MANFREDONIA, 24 MAG - L'arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, ha inviato una lettera al presidente e all'amministrazione del Parco Nazionale del Garg ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web