Campo boe delle Tremiti Mons Moscone preoccupato per la statua sommersa di San Pio | Luogo di culto va tutelato

Notizia in breve

L'arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo ha espresso preoccupazione per la statua sommersa di San Pio da Pietrelcina, situata nei fondali dell'isola di Capraia. Ha definito l’area come una “cattedrale del mare” e sottolineato che il luogo di culto deve essere tutelato. La posizione dell’autorità religiosa si concentra sulla protezione e sul rispetto di questo patrimonio sommerso, considerato un simbolo di fede e cultura.