Campo boe delle Tremiti Mons Moscone preoccupato per la statua sommersa di San Pio | Luogo di culto va tutelato
L'arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo ha espresso preoccupazione per la statua sommersa di San Pio da Pietrelcina, situata nei fondali dell'isola di Capraia. Ha definito l’area come una “cattedrale del mare” e sottolineato che il luogo di culto deve essere tutelato. La posizione dell’autorità religiosa si concentra sulla protezione e sul rispetto di questo patrimonio sommerso, considerato un simbolo di fede e cultura.
Una “cattedrale del mare”. Così l'arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Franco Moscone, definisce l'area circostante la celebre statua sommersa di San Pio da Pietrelcina, situata nei fondali dell'isola di Capraia. In una lettera, indirizzata all'Ente Parco del Gargano, Moscone. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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