Campionesse dell’informatica al Parco di Levante

Notizia in breve

L’edizione 2026 delle Olimpiadi europee femminili di informatica si è conclusa presso la Casa colonica del Parco di Levante. La competizione ha coinvolto giovani ragazze provenienti da diversi paesi europei, che hanno partecipato a prove di programmazione e problem solving. L’evento si è svolto in un contesto dedicato alla promozione dell’informatica femminile e allo sviluppo di competenze digitali tra le giovani partecipanti.