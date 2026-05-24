Campionesse dell’informatica al Parco di Levante
L’edizione 2026 delle Olimpiadi europee femminili di informatica si è conclusa presso la Casa colonica del Parco di Levante. La competizione ha coinvolto giovani ragazze provenienti da diversi paesi europei, che hanno partecipato a prove di programmazione e problem solving. L’evento si è svolto in un contesto dedicato alla promozione dell’informatica femminile e allo sviluppo di competenze digitali tra le giovani partecipanti.
Si è conclusa nella Casa colonica del Parco di Levante l’edizione 2026 di Egoi, European girls’ olympiad in informatics, le Olimpiadi europee femminili di informatica. Per una settimana in riviera si sono incontrate 450 persone provenienti da tutto il mondo, fra le quali 300 ragazze in rappresentanza di circa 70 nazioni, impegnate in una delle più prestigiose competizioni internazionali dedicate alle giovani eccellenze dell’informatica e della programmazione a livello planetario, mentre le altre 150 sono team leader, accompagnatori, ospiti internazionali, sponsor ed organizzatori. La gara è stata vinta dall’ucraina Daria Perekopska. Al Parco di Levante le delegazioni straniere sono state accolte dallo staff del centro sociale Cesenatico Insieme che tramite la società Vivere il Parco gestisce la Casa colonica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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