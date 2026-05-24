Botta e risposta sui manifesti tra Italia Viva e Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha risposto alla campagna lanciata dai renziani con protagonista proprio la premier con riferimenti, anche grafici, al Ventennio. “Finché ci sarà lei” è il claim usato da Fdi per replicare al “Finché c’era lei” del partito di Matteo Renzi: “Finché ci sarà lei niente soldi dall’estero ai parlamentari”, recita ad esempio uno di questi. La campagna anti Meloni di Italia Viva La risposta di Fratelli d'Italia Botta e risposta Renzi-Meloni Il 2xmille e l'originalità comunicativa La campagna anti Meloni di Italia Viva La campagna pubblicitaria di Italia Viva, per la donazione del 2xmille, è diventata subito un caso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Campagna anti Meloni con manifesti "quando c'era lei", FdI provoca Renzi: "Nessun inciucio e soldi all'estero"

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QUANDO C'ERA LEI. RENZI ATTACCA MELONI CON MANIFESTI IN STILE FASCISTA

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Temi più discussi: Italia viva per il 2xmille lancia la campagna anti Meloni: Quando c'era lei...; Quando c’era lei i treni arrivavano in ritardo: la campagna anti-Meloni di Italia Viva nelle stazioni è un caso; Meloni non è furiosa: perché la campagna anti-premier di Iv nelle stazioni potrebbe continuare; Iv chiede a Grandi Stazioni Retail l'estensione della campagna anti-Meloni.

I membri della flottilla sono radical chic? Lo scontro televisivo sulla flotilla, le parole di Ignazio La Russa, la campagna contro i suoi membri accusati dai giornalisti di Giorgia Meloni di essere finanziati da Hamas, hanno reso urgente chiarire il significato di sei p x.com

Meloni non è furiosa: perché la campagna anti-premier di Iv nelle stazioni potrebbe continuarePolverone sulla campagna renziana per il 2 per mille. Gs retail, società che gestisce gli spazi, chiede di ritoccare i contenuti. E Fs smentisce un articolo su pressioni di Chigi ... avvenire.it

Stop alla campagna stile Ventennio nelle stazioni, per Italia Viva è censura. Meloni: Non l’ho fermata ioLa campagna anti-Meloni di Italia Viva nelle stazioni diventa un caso politico. Tanto che la stessa società che gestisce gli spazi pubblicitari nei più grandi scali ferroviari del Paese – la Grandi St ... blitzquotidiano.it