Camello sulle truffe subite dai tifosi Rayista | C’è gente con poco cuore

Da justcalcio.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sergio Camello ha commentato le truffe subite dai tifosi del Rayista, affermando che ci sono persone prive di scrupoli. Le dichiarazioni arrivano dopo le recenti contestazioni e le accuse rivolte alla società, in relazione a episodi di frode e comportamenti poco etici. Camello ha sottolineato come alcune persone agiscano senza rispetto nei confronti dei supporter, evidenziando la mancanza di cuore di chi si dedica a queste azioni. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i tifosi e i media.

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2026-05-24 00:33:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Sergio Camello è stato il protagonista principale della partita contro il Deportivo Alavés. È stato lui l’autore del gol dell’1-1 e poi ha dato l’assist a Nteka che ha portato l’attaccante angolano all’1-2. Alavés 1-2 Rayo Vallecano I Riepilogo LaLiga Sportivo L’attaccante del Rayista ha iniziato la partita in panchina per la ventesima volta in questa stagione, anche se è dovuto entrare in scena prima del previsto a causa del prematuro infortunio di Carlos Martín. Al termine della partita ha espresso il suo bilancio sull’accaduto e ha avuto anche parole di affetto i tifosi hanno truffato con i biglietti per la finale della Conference. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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