Cambi di sezione e tessere elettorali non aggiornate | caos in alcuni seggi e disagi per cittadini e candidati
In alcuni seggi si sono verificati disagi a causa di cambi di sezione e tessere elettorali non aggiornate. I cittadini si sono trovati a dover cercare il proprio seggio, mentre i candidati hanno incontrato difficoltà nelle procedure. La confusione ha coinvolto più punti di accesso, creando ritardi e disorientamento tra gli elettori presenti. La situazione ha causato disagio durante le operazioni di voto programmate.
Disagi si stanno registrando in alcuni seggi elettorali per i cambi di sezione che erano stati fatti in occasione dello scorso referendum. I cittadini della sezione 23 della scuola Castagnolo e delle sezioni 51 e 52 del Villagio Mosè per esercitare il proprio diritto di voto dovranno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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