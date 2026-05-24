Cambi di sezione e tessere elettorali non aggiornate | caos in alcuni seggi e disagi per cittadini e candidati

Notizia in breve

In alcuni seggi si sono verificati disagi a causa di cambi di sezione e tessere elettorali non aggiornate. I cittadini si sono trovati a dover cercare il proprio seggio, mentre i candidati hanno incontrato difficoltà nelle procedure. La confusione ha coinvolto più punti di accesso, creando ritardi e disorientamento tra gli elettori presenti. La situazione ha causato disagio durante le operazioni di voto programmate.