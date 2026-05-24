Carlo Calenda, leader di Azione, ha criticato duramente Meta e il suo rappresentante durante la Fps 2026, affermando che l’Europa non deve seguire le lezioni di “oligarchi”. La discussione è nata dopo che il dirigente di Meta aveva evidenziato presunti problemi dell’Europa e invitato a prendere esempio dagli Stati Uniti. Calenda ha risposto con un intervento deciso, senza entrare nei dettagli delle posizioni di Meta.

Carlo Calenda, leader di Azione, ha acceso il dibattito a Fps 2026 con un intervento durissimo rivolto ad Angelo Mazzetti, Public Policy Director di Meta, dopo che quest’ultimo aveva illustrato i presunti deficit del Vecchio Continente invitando l’Europa a guardare al modello americano. Il politico ha respinto con forza l’impostazione del dirigente del colosso tech, definendola inaccettabile e fuori luogo, trasformando quello che doveva essere un confronto istituzionale in uno scontro diretto e senza filtri. Calenda ha preso la parola con toni infuocati, contestando punto per punto le tesi di Mazzetti. “Non ci fate lezioni su come deve essere l’ Europa “, ha tuonato il leader di Azione, precisando che il futuro del continente non può essere scritto da quelli che ha definito senza mezzi termini “oligarchi americani”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Calenda contro Meta: “Basta lezioni dall’Europa degli oligarchi”

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