Giovedì è previsto un temporale al Nord con un calo delle temperature a causa di un'onda di caldo proveniente dall'Africa. Si prevedono anche rischi di grandine, che potrebbero colpire le aree interessate dal temporale. Le temperature al Nord saranno più basse rispetto al Sud, dove il caldo africano continuerà a farsi sentire. Sono indicati possibili danni a auto e raccolti a causa delle condizioni meteorologiche.

? Punti chiave Come proteggere l'auto e i raccolti dal rischio grandine di giovedì?. Perché il Nord vivrà temperature diverse rispetto al Sud Italia?. Quali misure adottare per gestire l'afa improvvisa nelle pianure settentrionali?. Come influenzerà la saccatura atlantica il clima della fine della settimana?.? In Breve Sud Italia tra 24 e 28°C per influenza correnti dai Balcani.. Protezione veicoli e frutteti consigliata entro mercoledì sera per rischio grandine.. Saccatura atlantica potrebbe estendere instabilità verso regioni centrali e meridionali.. Caldo intenso in Pianura Padana con massime tra 31 e 34°C.. Temperature sopra i 34°C e rischio di grandine per giovedì 28 maggio: l’anticiclone africano colpirà il Nord Italia con un’ondata di calore subtropicale prima di lasciare spazio a forti temporali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo africano al Nord e rischio grandine: giovedì scoppia il temporale

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