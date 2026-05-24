Calcio Vince la Lazio stasera si chiude la serie A

Notizia in breve

La Lazio ha concluso la stagione di Serie A con una vittoria in rimonta contro il Pisa, che si è classificato all’ultimo posto in classifica. La partita si è giocata questa sera e ha visto i biancocelesti recuperare uno svantaggio iniziale, portando a casa i tre punti. La vittoria ha sancito la fine del campionato per entrambe le squadre.