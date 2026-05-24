Calcio Vince la Lazio stasera si chiude la serie A
La Lazio ha concluso la stagione di Serie A con una vittoria in rimonta contro il Pisa, che si è classificato all’ultimo posto in classifica. La partita si è giocata questa sera e ha visto i biancocelesti recuperare uno svantaggio iniziale, portando a casa i tre punti. La vittoria ha sancito la fine del campionato per entrambe le squadre.
Roma, 24 mag. (askanews) – La Lazio chiude la sua stagione con una vittoria in rimonta contro il Pisa, che certifica anche l’ultimo posto in classifica dei toscani. Sono gli ospiti a passare in vantaggio alla metà del primo tempo con il colpo di testa di Moreo, ma i biancocelesti la ribaltano in due minuti: prima il colpo in buca di Dele-Bashiru, poi arriva lo splendido gol di Pedro (all’ultima in A) per il definitivo 2-1. Oggi la chiusura della serie A: 38ª giornata: Fiorentina-Atalanta 1-1, Bologna-Inter 3-3, Lazio-Pisa 2-1, domenica 24 maggio 15.00 Parma-Sassuolo, 18.00 Napoli-Udinese, 20.45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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