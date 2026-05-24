Calcio Seconda Play-off L’Olimpic Sarteano sfida la Galcianese a Monte San Savino

Olimpic Sarteano in campo oggi alle 16 con la Galcianese. Dopo il successo nella finale di girone L della Seconda categoria con la Fonte Belverde, nella gara unica disputata domenica scorsa a Montepulciano, l’Olimpic Sarteano è attesa adesso dagli spareggi intergirone. Si gioca questo pomeriggio in sede neutra, a Monte San Savino, allo stadio Le Fonti, un impianto in cui si sono respirate atmosfere di calcio professionistico. La Galcianese, appartenente al raggruppamento C della Seconda, si è qualificata in virtù dell’1-0 in trasferta, dopo i supplementari, a spese del San Felice. In base al regolamento e alla ripartizione dei gironi, undici le formazioni della Seconda che partecipano a questa fase successiva ai playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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