Calcio Seconda Play-off L’Olimpic Sarteano sfida la Galcianese a Monte San Savino
Oggi alle 16, l’Olimpic Sarteano sfida la Galcianese a Monte San Savino in una partita di play-off di seconda categoria. Dopo aver vinto la finale di girone L contro la Fonte Belverde domenica scorsa a Montepulciano, la squadra si prepara ora agli spareggi intergirone. La sfida rappresenta una tappa importante nel percorso verso le fasi successive del torneo.
Olimpic Sarteano in campo oggi alle 16 con la Galcianese. Dopo il successo nella finale di girone L della Seconda categoria con la Fonte Belverde, nella gara unica disputata domenica scorsa a Montepulciano, l’Olimpic Sarteano è attesa adesso dagli spareggi intergirone. Si gioca questo pomeriggio in sede neutra, a Monte San Savino, allo stadio Le Fonti, un impianto in cui si sono respirate atmosfere di calcio professionistico. La Galcianese, appartenente al raggruppamento C della Seconda, si è qualificata in virtù dell’1-0 in trasferta, dopo i supplementari, a spese del San Felice. In base al regolamento e alla ripartizione dei gironi, undici le formazioni della Seconda che partecipano a questa fase successiva ai playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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