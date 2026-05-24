Calcio Napoli – Udinese 1-0 | vittoria e secondo posto

Notizia in breve

Il Napoli ha battuto l’Udinese 1-0 nell’ultima partita della stagione giocata allo stadio Maradona. La squadra di casa ha segnato il gol decisivo nel corso del secondo tempo. Con questa vittoria, il Napoli ha concluso il campionato al secondo posto in classifica. La partita si è svolta senza ulteriori cambiamenti di risultato o reti.