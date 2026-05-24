Calcio Napoli – Udinese 1-0 | vittoria e secondo posto

Da 2anews.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha battuto l’Udinese 1-0 nell’ultima partita della stagione giocata allo stadio Maradona. La squadra di casa ha segnato il gol decisivo nel corso del secondo tempo. Con questa vittoria, il Napoli ha concluso il campionato al secondo posto in classifica. La partita si è svolta senza ulteriori cambiamenti di risultato o reti.

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Calcio Napoli – Udinese: 1-0. Ultimo atto della stagione per gli azzurri che si impongono al Maradona e chiudono al secondo posto. Si chiude la stagione del Calcio Napoli oggi al Maradona e con essa anche la storia di tanti uomini azzurri. Si attende l’ufficialità di Conte, che sembra essere l’unica cosa che manca, ma anche di volti storici degli azzurri come Juan Jesus. Torniamo però al campo per vedere come è finita. Raggiunta la matematica qualificazione alla Champions, per il Napoli mancava solo 1 punto per chiudere al secondo posto in classifica. Pratica archiviata grazie al 12° gol stagionale di Hojlund imbeccato dal subentrante De Bruyne, mentre sullo sfondo si stagliano due ulteriori infortuni. 🔗 Leggi su 2anews.it

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