La squadra di calcio femminile ha conquistato la Coppa Italia battendo la Juventus nella finale giocata a Vicenza. La partita si è svolta sotto il caldo intenso e ha avuto come scenario lo stadio “Romeo Menti”. La vittoria consente alla squadra di ottenere il trofeo, che si assegnava nel match conclusivo del torneo. La finale ha visto entrambe le squadre confrontarsi in un match deciso nel corso dei 90 minuti.

Emozioni e caldo intenso hanno fatto da cornice al “Romeo Menti” di Vicenza, teatro della finale di Coppa Italia femminile 2026. Sul rettangolo verde veneto è andata in scena una grande classica del calcio in rosa: la sfida tra Juventus e Roma. Si è trattato della quarta finale consecutiva tra bianconere e giallorosse considerando tutte le competizioni, dopo i precedenti incroci in Coppa Italia, Women’s Cup e Supercoppa. La Juve si è presentata all’appuntamento da detentrice del trofeo e con il peso specifico di chi aveva vinto le ultime tre finali disputate contro la Roma, compreso il netto 4-0 della scorsa edizione. La formazione capitolina, però, è arrivata a Vicenza forte dell’entusiasmo per il terzo Scudetto della propria storia, conquistato chiudendo ancora una volta davanti a tutte in Serie A. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, la Roma vince la Coppa Italia! Juventus battuta nella finale a Vicenza

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