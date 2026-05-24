Calcio Estero live Sky e NOW 23 - 25 Maggio 2026 - Premier League Ligue 1 Bundesliga

Dal 23 al 25 maggio 2026, sarà possibile seguire in streaming su NOW e in diretta su Sky il meglio del calcio internazionale. La programmazione include la finale di stagione della Premier League, le partite dei playoff di Bundesliga e Ligue 1, e la finale della Coppa di Germania. Questo periodo segna la conclusione delle varie competizioni nazionali e internazionali.

Il meglio del calcio internazionale è sempre su Sky e in streaming su NOW. Finale di stagione, con la Premier League inglese, la Coppa di Germania, e Playoff di Bundesliga tedesca e di Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE – Ultima giornata di campionato in Premier League, con tutti i match della 38ª giornata in contemporanea domenica 24 maggio alle 17. In campo i neocampioni d’Inghilterra dell’Arsenal, impegnati in trasferta contro il Crystal Palace su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. A Manchester scende in campo il City contro l’Aston Villa (Sky Sport 251). Questi e tutti gli altri match saranno disponibili in commento originale e in... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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