Calcio domenica di finali Play Off e Play Out nei campionati umbri | delle ternane festeggia solo il Montefranco

Domenica 24 maggio si sono disputate le finali dei Play Off e Play Out nei campionati umbri di calcio dilettantistico. Sei squadre del territorio hanno affrontato le sfide decisive, con il Montefranco che è riuscito a festeggiare la promozione. Le partite si sono svolte in diversi impianti della regione, con risultati che hanno determinato le retrocessioni e le qualificazioni alle fasi successive. Solo il Montefranco ha ottenuto la vittoria e la promozione.

Una domenica 24 maggio piena di appuntamenti cruciali per il calcio dilettantistico ternano. Sei formazioni del territorio coinvolte in Play Off e Play Out per coronare gli obiettivi di una stagione. I risultati finali però hanno lasciato l'amaro in bocca a diverse realtà.Su tutte il Campitello. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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CATANZARO-MONZA FINALE D'ANDATA PLAY OFF SERIE B AMARCORD. TUTTI I PRECEDENTI TRA LE DUE SFIDANTI

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