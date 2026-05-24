Calcio campionato Acsi | i pulcini dell' Asd Paradiso campioni d' Italia
L’Asd Paradiso ha vinto il titolo di campione d’Italia Acsi nella categoria Pulcini. La squadra ha superato le fasi provinciali, regionali e nazionali, arrivando alla finale con una serie di vittorie. La vittoria è stata confermata al termine di una competizione durata tutto l’anno, con match disputati in diverse regioni. La squadra ha mostrato impegno e spirito di squadra durante tutto il percorso.
BRINDISI - L’Asd Paradiso conquista il titolo di Campione d’Italia Acsi nella categoria Pulcini al termine di uno straordinario percorso dalle fasi provinciali, regionali e nazionali fatta di talento, impegno, sacrificio e spirito di squadra. Un risultato prestigioso che premia e ripaga il lavoro. 🔗 Leggi su Today.it
Notizie e thread social correlati
Asd Paradiso conquista il titolo regionale: i piccoli Pulcini volano alle finali nazionaliL'Asd Paradiso ha conquistato il titolo regionale ai campionati organizzati dall'Acsi, disputati domenica 29 marzo a Leverano.
Colleferro. A Frascati finale del Campionato Regionale Open di Ballo (Acsi). L’Asd Passione Lady Lory Dance torna con una medaglia d’oro e una di bronzoA Frascati si è concluso il Campionato Regionale Open di Ballo organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale.