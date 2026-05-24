Calcio campionato Acsi | i pulcini dell' Asd Paradiso campioni d' Italia

Notizia in breve

L’Asd Paradiso ha vinto il titolo di campione d’Italia Acsi nella categoria Pulcini. La squadra ha superato le fasi provinciali, regionali e nazionali, arrivando alla finale con una serie di vittorie. La vittoria è stata confermata al termine di una competizione durata tutto l’anno, con match disputati in diverse regioni. La squadra ha mostrato impegno e spirito di squadra durante tutto il percorso.