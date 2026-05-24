La società della Carrarese sta valutando il futuro dell'allenatore, con un dibattito interno sulla sua conferma. Nei prossimi giorni si deciderà se proseguire con l’attuale tecnico o cambiare guida tecnica. I tifosi attendono notizie ufficiali, mentre le decisioni sono ancora in fase di definizione. La questione riguarda esclusivamente le scelte della dirigenza e non sono state confermate eventuali altre opzioni.

Calabro sì, Calabro no. Siamo entrati nei giorni da vivere col fiato sospeso da parte dei tifosi azzurri che trepidano nell’attesa di conoscere il destino del proprio allenatore. Sì, perché Calabro per il popolo di Carrara non è un tecnico normale ma il condottiero che ha portato la squadra in Serie B e l’ha salvata per due stagioni consecutive. Calabro ha avuto un peso specifico fondamentale nel progetto Carrarese e la sua permanenza all’ombra delle Alpi Apuane sarebbe una garanzia anche per il futuro. Il club marmifero non ha alcuna intenzione di privarsi di lui ma non è neanche pensabile che si presenti ai nastri di partenza della prossima stagione con un allenatore in scadenza di contratto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calabro Il dubbio amletico della Carrarese. La società lo vorrebbe ancora in panchina

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